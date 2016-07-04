Обкладинка - 8 (97)

Поточний номер

Рекомендації
Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»
Обкладинка - 2
2016
Конференція «Дерматовенерологія в контексті загальномедичної практики»
Обкладинка - 1
2016
Конференція «Захворювання дихальних шляхів»
Обкладинка - 3
2015
Дерматовенерологія в загальномедичній практиці
Обкладинка - 1
2015
Алергійні захворювання в клінічній практиці
Обкладинка - 2
2015
Обрані статті 2014 року
Обкладинка - 9-10 (78-79)
2014
Дерматовенерологія в загальномедичній практиці
Обкладинка - 1
2014

Наші видання

Книги
збірка - Трихология
збірка - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
збірка - Спадкові захворювання шкіри
збірка - Герпесвірусні нейроінфекції людини
збірка - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
збірка - Дитяча дерматовенерологія
збірка - Иммунодефицитные болезни человека
збірка - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
збірка - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
збірка - Клиническая иммунология и аллергология