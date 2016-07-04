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- Помилки діагностики бронхіальної астми у дітей та сучасні підходи до визначення тяжкості загострення хвороби
- Туберкульоз у медичних працівників – актуальна професійно зумовлена патологія
- Диагностические и патогенетические характеристики кистозной гипоплазии легких
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Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Муковісцидоз»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 723 від 15.07.2016
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Кишенькове керівництво GINA з лікування і профілактики бронхіальної астми
(у дорослих і дітей старше 5 років) Перегляд 2016 р.
- Положення міжнародного консенсусу з алергології та ринології: фокус на риносинусити
- Современные аспекты ведения пациентов с гиперчувствительностью к β-лактамным антибиотикам
- Поллиноз и пищевая перекрестная реактивность
- Алергічні захворювання шкіри у спортсменів
- Компенсація бронхообструктивного синдрому – важливий аспект комплексної терапії бронхолегеневої патології
- Спадковий ангіоневротичний набряк у практиці сімейного лікаря
- Синдром системного воспалительного ответа в практике аллерголога: клинический случай
- Застосування антигістамінних препаратів у водіїв, пілотів і осіб, професійна діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою
- Клініко-функціональні розлади підшлункової залози у дітей з харчовою сенсибілізацією
- Керівництво Британського товариства алергології та клінічної імунології (BSACI) з лікування хронічної кропив’янки та ангіоневротичного набряку
- Международный консенсус по аллерген-специфической иммунотерапии
- Современные перспективы системной терапии аллергического ринита и полипозного риносинусита
- Васкулиты кожи
- Пимекролимус в лечении иммуноопосредованных дерматозов: применение off-label
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- Сучасні підходи до зовнішньої терапії оніхомікозів
- Нові можливості зовнішньої нестероїдної терапії псоріазу
- Эффективность и безопасность современной наружной противовоспалительной терапии атопического дерматита у детей
- Коррекция микробиоценоза с помощью рациональной комбинации пробиотиков и пребиотиков в терапии себорейного дерматита
- Случай нерационального использования системных глюкокортикостероидов при псориазе
- Морфотипы старения кожи лица. Дифференцированный подход к коррекции
- Множественные пигментные пятна на туловище
- Аспекти патогенетичної терапії інфекційної екземи та атопічного дерматиту
- Применение антигистаминных препаратов при хронической спонтанной крапивнице
- Сучасні підходи до профілактики лікарської хвороби та алергодерматозів
- Липосомальная фузидиевая кислота как возможное средство доставки: новая парадигма в лечении хронического бляшечного псориаза
- Мелкоточечный кератолиз: клинический обзор
- Влияние клобетазола пропионата 0,05% в форме спрея на связанное со здоровьем качество жизни у пациентов с бляшечным псориазом
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- Крем мометазона фуроата устраняет симптомы острого лучевого дерматита у пациентов, получающих лучевую терапию на область грудной клетки: результаты рандомизированного исследования
- Сравнение крема мометазона и бетаметазона: исследование эффективности и безопасности при лечении дерматозов
- Сучасні респіраторні віруси як індуктори бронхообструктивних захворювань у дітей і можливості антивірусної терапії
- Клиническая интерпретация кровохарканья
- Поражение органов дыхания у детей с ревматическими болезнями
- Ювенильные аллергические пульмониты
- Анафілактичний шок: діагностика, профілактика та лікування
- Ефективність алерген-специфічної імунотерапії при бронхіальній астмі та інших алергічних захворюваннях
- Эффективность современной аллергодиагностики и аллерген-специфической терапии у детей первых 5 лет жизни
- Сывороточная болезнь: можно ли ее избежать?
- Сравнение эффективности метилпреднизолона и дексаметазона при пошаговой терапии обострения хронического обструктивного заболевания легких
- Консенсус по антигистаминным препаратам нового поколения (CONGA): современное состояние проблемы и рекомендации
- Выбор препарата для лечения кашля у детей и взрослых: средства, проверенные временем
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- Пробиотики для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей у детей: систематический обзор, основанный на РКИ
- Кокрановские комментарии: применение пробиотиков в профилактике острых инфекций верхних дыхательных путей
- Добавка в рацион витаминов и минералов способно снизить заболеваемость ОРЗ у восприимчивых людей
- Диференційна діагностика та лікування вірусних екзантем
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- Множественные папулыи бляшки красновато-желтого цвета на коже туловища и конечностей
- «Українська школа атопічного дерматиту» розпочала свою роботу
- Принципы современного пересмотра классификации ихтиозов
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К 90-летию ГУ «Институт дерматологии
и венерологии НАМН Украины»:
исторический очерк
- Передовые тенденции мировой дерматоонкологии
- Инновационные технологии увлажнения кожи и топической терапии у пациентов с атопическим дерматитом
- Взаимосвязь ограниченной и системной склеродермии
- Іонний гомеостаз у хворих на поширений псоріаз
- Случай язвенно-атрофической формы саркоидоза кожи
- Оптимизация наружной терапии мокнущих форм микоза стоп
- Апаратні методи лікування псоріазу
- Казуистический случай из практики дерматовенеролога
- Множественные пузырьки, покрытые кровянистыми корочками, у ребенка с повышенной температурой тела
- Инновационные аспекты в патогенезе и терапии акне
- Патоморфологическая и патогистохимическая характеристика рожистой инфекции
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Рекомендации по применению пимекролимуса 1% крема для лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести:
от терапевтической необходимости к новому алгоритму лечения
- Случай энтеропатического акродерматита
- Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом
- Особливості поширення інсектної алергії у Львівській області
- До ювілею професора Бориса Михайловича Пухлика
- DRACMA – основне міжнародне керівництво щодо визначення сучасної стратегії та тактики ведення хворих з алергією до білків коров’ячого молока
- CARAT у практиці українського лікаря
- Психосоматический фенотип бронхиальной астмы
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Європейське керівництво з хронічного свербежу
У співпраці з Європейським дерматологічним форумом (European Dermatology Forum (EDF) та Європейською академією дерматології та венерології
- Специфическая диагностика и лечение аллергических заболеваний в 2014 г.
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30 років з дня заснування кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика:
історичний нарис
- Стандарти діагностики і лікування алергічного риніту
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Нейрогенні розлади дихання:
гіпервентиляційний синдром у дітей
- Соціально-економічний тягар алергічних захворювань дихальних шляхів
- Специфічна імунотерапія як єдиний патогенетичний метод лікування алергічних захворювань
- К вопросу о дифференциальной диагностике синдрома бронхиальной обструкции
- Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми
- Диагностика и лечение аллергии к стоматологическим ортопедическим материалам
- Звіт про проведення науково-практичної школи «Молоді науковці – майбутнє української дерматовенерології»
- До питання про можливостідіагностики рідкісних автозапальних захворюваньу практиці дитячого ревматолога
- Острый бронхиолит – насущная проблема педиатрии, детской аллергологии, пульмонологии и общей практики– семейной медицины
- Сравнительная оценка эффективности применения препарата Фенкарол при атопическом дерматите у детей дошкольного возраста
- Мастоцитоз
- Активність запалення бронхіву дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від делеційного поліморфізму генів GSTM1, GSTT1
- К вопросу о диагностике неспецифического аортоартериита
- Пост-реліз V ювілейного Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»
- Роль витаминно-минеральных комплексов с пробиотиками в лечении и профилактике острых респираторных заболеваний
- Современное состояние проблемы серодиагностики сифилиса
- Місце лосьйону та крему Сікальфат® у сучасній дерматологічній практиці
- Акне и акнеиформные дерматозы
- Скринінг раку шкіри: сучасний стан проблеми
- Билиарный ксантоматоз у пациентки с первичным билиарным циррозом и распространенным псориазом
- Клинико-дифференциальные особенности и принципы комплексной терапии себорейных поражений гладкой кожи и волосистой части головы
- Клинический случай глубокой пиодермии
- Альтернативное решение для контроля фазы обострения при атопическом дерматите
- Нейросифіліс: епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування
- Некоторые аспекты применения антисептиков в дерматологии
- Пятна синевато-коричневого цвета с точечными петехиями по периферии
- Клинические аспекты, диагностика и терапия эритроплазии Кейра
- Значение патогистологического и иммуногистохимического исследований в дифференциальной диагностике лимфоцитарной инфильтрации Йесснера–Канофа
- Возможности контроля состояния кожи у пациентов с хроническими дерматозами на фоне фототерапии
- Мастоцитоз
- Міжнародний консенсус з питань медикаментозної алергії
- Бронхиальная астма у детей раннего возраста: особенности лечения
- Ефективність застосування небулайзерної терапії у лікуванні загострень бронхіальної астми
- Нужны ли украинскому здравоохранению собственные препараты аллергенов?
- Пробиотики: современный подход к лечению пищевой аллергии
- Сучасний погляд на проблемні питання в алергології
- Эффективность Фенкарола в лечении обострений хронической крапивницы
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- Патогенез свербежу
- Специфічна діагностика алергічних захворювань за допомогою шкірного тестування в практиці алерголога
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